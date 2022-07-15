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53 минуты назад

Тимати станет совладельцем Starbucks в России

Никита Бородкин

Рэпер Тимати станет совладельцем сети кофеен Starbucks в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, сделка по продаже российских активов компании находится в завершающей стадии.

По информации издания, вместе с ним владельцами бизнеса станут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика». Предприниматели получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых работают 2 тысячи сотрудников. Однако, логотип и технологии компании использовать не выйдет — сейчас новый бренд и айдентика находятся в разработке.

Пандемийный год сделал Тимати вдвое богаче

Напомним, что компания объявила об уходе из России с продажей бизнеса в конце мая. Ресторанный инвестор Александр Сысоев ранее говорил, что Пинский планирует построить собственную сеть городских кофеен на месте Starbucks. Отмечалось, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июня.

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