Рэпер Тимати станет совладельцем сети кофеен Starbucks в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, сделка по продаже российских активов компании находится в завершающей стадии.
По информации издания, вместе с ним владельцами бизнеса станут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика». Предприниматели получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых работают 2 тысячи сотрудников. Однако, логотип и технологии компании использовать не выйдет — сейчас новый бренд и айдентика находятся в разработке.
Напомним, что компания объявила об уходе из России с продажей бизнеса в конце мая. Ресторанный инвестор Александр Сысоев ранее говорил, что Пинский планирует построить собственную сеть городских кофеен на месте Starbucks. Отмечалось, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июня.