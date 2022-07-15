Рэпер Тимати станет совладельцем сети кофеен Starbucks в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, сделка по продаже российских активов компании находится в завершающей стадии.

По информации издания, вместе с ним владельцами бизнеса станут ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика». Предприниматели получат право аренды на все 130 помещений сети, в которых работают 2 тысячи сотрудников. Однако, логотип и технологии компании использовать не выйдет — сейчас новый бренд и айдентика находятся в разработке.