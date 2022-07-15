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23 минуты назад

Норвежский производитель упаковки решил уйти из России

Секрет Фирмыиещё 6

Норвежский производитель упаковки Elopak (картонные коробки Pure-Pak) решил уйти из России и передать бизнес местному руководству. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Производитель упаковки Elopak продаст бизнес в России
Фото: elopak.comelopak.com

Ранее там сообщили, что не поддерживают спецоперацию России на Украине. В РФ уже перестали поставлять Tetra Pak, потому что компании запретили это власти Швеции.

«После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% своих акций», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не указывается.

При новых владельцах бизнес будет работать независимо, а Elopak больше вести дела в России не будет.

В фирме считают, что решение «наилучшим образом обеспечит будущее коллег Elopak в России». Завершение сделки должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Элопак» в 2021 году составила 7,387 млрд рублей против 7,26 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль — 295,8 млн рублей против 454,7 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжать поставлять свою продукцию в Россию. В самой Tetra Pak также опровергали слухи о том, что компания собирается уходить из РФ. Фирма тем не менее уведомляла клиентов о том, что сократит ассортимент упаковки.

Компании,
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