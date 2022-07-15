Производитель упаковки Elopak продаст бизнес в России

Норвежский производитель упаковки Elopak (картонные коробки Pure-Pak) решил уйти из России и передать бизнес местному руководству. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Фото: elopak.com elopak.com

Ранее там сообщили, что не поддерживают спецоперацию России на Украине. В РФ уже перестали поставлять Tetra Pak, потому что компании запретили это власти Швеции.

«После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО «Элопак») местному руководству путем продажи 100% своих акций», — говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не указывается.

При новых владельцах бизнес будет работать независимо, а Elopak больше вести дела в России не будет.

В фирме считают, что решение «наилучшим образом обеспечит будущее коллег Elopak в России». Завершение сделки должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании «Элопак» в 2021 году составила 7,387 млрд рублей против 7,26 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль — 295,8 млн рублей против 454,7 млн рублей соответственно.