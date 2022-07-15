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35 минут назад

Стали известны планы «Метро» и «Ашана» по развитию бизнеса в России

Мария Иванова

Крупные иностранные продуктовые ретейлеры Auchan («Ашан») и Metro («Метро») не собираются уходить из России и намерены развивать свой бизнес на российском рынке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службы компаний.

Стали известны планы «Метро» и «Ашана» по развитию бизнеса в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании Auchan подчеркнули, что не планируют изменений ни в стратегии, ни в организации работы в России. При этом у ретейлера есть программа по расширению производства товаров собственной торговой марки на российской территории.

В пресс-службе Metro также подчеркнули, что не собираются уходить из России, наоборот, рассчитывают расширять сеть магазинов у дома «Фасоль» и онлайн-торговлю.

«Мы понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны поддерживать наших клиентов: компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников — более 11 тыс. человек в 51 регионе России», - подчеркнули в пресс-службе ретейлера.

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что Россия занимает девятое место по численности населения среди стран мира, и доходность бизнеса в нашей стране довольно высока практически у любой западной компании.

При этом решение ряда крупных западных ретейлеров уйти с российского рынка открывает для тех, кто остается, новые возможности, уверены они.

Крупные западные компании, в том числе IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex, начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций.

При этом «Ашан» и «Метро» заявили, что не собираются приостанавливать работу в России. В свою очередь украинские беженцы в Польше устроили протест против «Ашана» из-за того, что компания не ушла с российского рынка.

Компании,Ашан,Ikea,
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