Иностранным банкам запретили продавать свои активы в России

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России», – приводит его слова ТАСС .

Замминистра пояснил, что такое решение было принято на фоне ситуации с «дочками» российских банков за рубежом. «У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», – отметил Моисеев.