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1 час назад

Иностранным банкам запретили продавать свои активы в России

Деловая газета "Взгляд"

Подкомиссия Минфина России по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами приняла решение приостановить выдачу разрешений на продажу «дочек» иностранных банков в России, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Иностранным банкам запретили продавать свои активы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России», – приводит его слова ТАСС.

Замминистра пояснил, что такое решение было принято на фоне ситуации с «дочками» российских банков за рубежом. «У наших госбанков, вообще у наших банков, которые под санкциями находятся, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», – отметил Моисеев.

Напомним, что на фоне введения западных санкций из-за спецоперации на Украине деятельность в России приостановили крупнейшие иностранные банки. Так, компания Societe Generale продала российский бизнес «Интерросу» Владимира Потанина. Также СМИ сообщили, что банки UniCredit и Citigroup изучают возможность заключения сделок по обмену активами с российскими финансовыми учреждениями, чтобы прекратить деятельность в России.

Компании,Алексей Моисеев,Владимир Потанин,Минфин России,
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