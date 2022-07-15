Датская компания Danfoss уходит с российского рынка

Danfoss продает свои активы в России и Белоруссии. Датский производитель энергосберегающей продукции (тепловой автоматики, холодильной и приводной техники) принял решение об уходе из региона из-за ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда.

Фото: www.danfoss.com www.danfoss.com

В пресс-службе подчеркнули, что Danfoss передаст свой бизнес «местному менеджменту». После завершения сделки, запланированного на сентябрь 2022 года, компания не будет вести деятельность в России и Белоруссии.

Агентство напомнило, что компания работает в России с 1993 года. На предприятиях задействованы около 1300 человек. Объем инвестиций Danfoss в экономику РФ составил €115 млн.