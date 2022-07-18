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2 часа назад

«Ъ»: Канада отправила в Германию турбину Siemens для «Северного потока»

BFM.RUиещё 10

В воскресенье, 17 июля, Канада отправила в ФРГ отремонтированный газотурбинный двигатель для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Канада отправила в Германию турбину для «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, оборудование отправлено с ремонтного предприятия в Монреале посредством авиации с целью ускорить процесс. После доставки в Германию потребуется еще 5-7 дней, чтобы турбина попала в Россию на пароме при условии, что не возникнет проблем с таможенными процедурами.

В Siemens Energy и «Газпроме» на запрос «Коммерсанта» отказались комментировать сроки поставки турбины.

Канада изначально отказывалась возвращать турбину Siemens для «Северного потока», из-за чего поставки газа из России в Европу значительно сократились. После переговоров с Берлином Оттава решила вернуть турбину, чтобы поддержать энергобезопасность Европы.

Компании,Коммерсант,Siemens,Газпром,
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