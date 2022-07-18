Канада отправила в Германию турбину для «Северного потока»

В воскресенье, 17 июля, Канада отправила в ФРГ отремонтированный газотурбинный двигатель для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, оборудование отправлено с ремонтного предприятия в Монреале посредством авиации с целью ускорить процесс. После доставки в Германию потребуется еще 5-7 дней, чтобы турбина попала в Россию на пароме при условии, что не возникнет проблем с таможенными процедурами.

В Siemens Energy и «Газпроме» на запрос «Коммерсанта» отказались комментировать сроки поставки турбины.