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34 минуты назад

Запад отказался предоставить «Нафтогазу» отсрочку по долгам

Илья Родин

Консультанты лондонской юридической фирмой Dechert порекомендовали кредиторам украинской компании «Нафтогаз» отклонить запрос компании о заморозке выплат по еврооблигациям до 2024 года. Об этом пишет Reuters.

Запад отказался предоставить «Нафтогазу» отсрочку по долгам
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что руководство «Нафтогаза» объяснило свою просьбу особенностями текущей ситуации на Украине. По его словам, у компании возникли финансовые затруднения, связанные с тем, что клиенты перестали своевременно платить по счетам.

Юристы посчитали заявление украинской энергетической компании «неадекватным» и предложили кредиторам «проголосовать против».

Инвесторы, в результате, потребуют от «Нафтогаза» полностью погасить одну из облигаций (на $335 млн) и выплатить купонные проценты по другой ($600 млн, погашение в 2024 году).

В агентстве подчеркнули, что просьба компании застала кредиторов врасплох, так как до положенной выплаты денежных средств по евробондам осталось четыре дня.

Компании,Нафтогаз,
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