Запад отказался предоставить «Нафтогазу» отсрочку по долгам

Консультанты лондонской юридической фирмой Dechert порекомендовали кредиторам украинской компании «Нафтогаз» отклонить запрос компании о заморозке выплат по еврооблигациям до 2024 года. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что руководство «Нафтогаза» объяснило свою просьбу особенностями текущей ситуации на Украине. По его словам, у компании возникли финансовые затруднения, связанные с тем, что клиенты перестали своевременно платить по счетам.
Юристы посчитали заявление украинской энергетической компании «неадекватным» и предложили кредиторам «проголосовать против».
Инвесторы, в результате, потребуют от «Нафтогаза» полностью погасить одну из облигаций (на $335 млн) и выплатить купонные проценты по другой ($600 млн, погашение в 2024 году).
В агентстве подчеркнули, что просьба компании застала кредиторов врасплох, так как до положенной выплаты денежных средств по евробондам осталось четыре дня.