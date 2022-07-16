Запад отказался предоставить «Нафтогазу» отсрочку по долгам

Консультанты лондонской юридической фирмой Dechert порекомендовали кредиторам украинской компании «Нафтогаз» отклонить запрос компании о заморозке выплат по еврооблигациям до 2024 года. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что руководство «Нафтогаза» объяснило свою просьбу особенностями текущей ситуации на Украине. По его словам, у компании возникли финансовые затруднения, связанные с тем, что клиенты перестали своевременно платить по счетам.

Юристы посчитали заявление украинской энергетической компании «неадекватным» и предложили кредиторам «проголосовать против».

Инвесторы, в результате, потребуют от «Нафтогаза» полностью погасить одну из облигаций (на $335 млн) и выплатить купонные проценты по другой ($600 млн, погашение в 2024 году).