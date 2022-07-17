Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
53 минуты назад

Немецкие компании выпали из мирового ТОП-100, учитывающего максимальную капитализацию

FBM.ru

Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, все предприятия ФРГ, ранее находившиеся в мировом рейтинге 100 предприятий с максимальной капитализацией, выбыли из ТОП-100.

Все немецкие компании выбыли из мирового ТОП-100 предприятий
Фото: ReutersReuters

Пятнадцать лет назад в этом рейтинге фигурировали семь компаний из Германии, в прошлом году – две, в 2022 году – ни одной. Теперь самая дорогая немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP занимает скромное 113-е место, на 120-м расположилась компания Telecom. Представитель химпрома Linde выбыл после слияния с американской компанией Praxair.

Причиной такого падения в рейтинге эксперты называют энергетический кризис, который возник по недомыслию европейских политиков, решивших отказаться от ископаемого топлива. Рост цен на электроэнергию значительно снизил конкурентоспособность продукции немецких концернов.

Немецкий портал отмечает, что Европа сейчас вообще довольно неперспективное место для открытия и ведения бизнеса по сравнению с США, где дела обстоят не в пример лучше. Поэтому немецкий бизнес уходит из Германии, где очень высокие цены на энергоносители и огромное налоговое бремя.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители