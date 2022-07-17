Все немецкие компании выбыли из мирового ТОП-100 предприятий

Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, все предприятия ФРГ, ранее находившиеся в мировом рейтинге 100 предприятий с максимальной капитализацией, выбыли из ТОП-100.

Фото: Reuters Reuters

Пятнадцать лет назад в этом рейтинге фигурировали семь компаний из Германии, в прошлом году – две, в 2022 году – ни одной. Теперь самая дорогая немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP занимает скромное 113-е место, на 120-м расположилась компания Telecom. Представитель химпрома Linde выбыл после слияния с американской компанией Praxair.

Причиной такого падения в рейтинге эксперты называют энергетический кризис, который возник по недомыслию европейских политиков, решивших отказаться от ископаемого топлива. Рост цен на электроэнергию значительно снизил конкурентоспособность продукции немецких концернов.