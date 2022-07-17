Все немецкие компании выбыли из мирового ТОП-100 предприятий

Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, все предприятия ФРГ, ранее находившиеся в мировом рейтинге 100 предприятий с максимальной капитализацией, выбыли из ТОП-100.
Пятнадцать лет назад в этом рейтинге фигурировали семь компаний из Германии, в прошлом году – две, в 2022 году – ни одной. Теперь самая дорогая немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP занимает скромное 113-е место, на 120-м расположилась компания Telecom. Представитель химпрома Linde выбыл после слияния с американской компанией Praxair.
Причиной такого падения в рейтинге эксперты называют энергетический кризис, который возник по недомыслию европейских политиков, решивших отказаться от ископаемого топлива. Рост цен на электроэнергию значительно снизил конкурентоспособность продукции немецких концернов.
Немецкий портал отмечает, что Европа сейчас вообще довольно неперспективное место для открытия и ведения бизнеса по сравнению с США, где дела обстоят не в пример лучше. Поэтому немецкий бизнес уходит из Германии, где очень высокие цены на энергоносители и огромное налоговое бремя.