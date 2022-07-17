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1 час назад

Абрамович потребовал от Евросоюза миллион долларов

Елена Прошина

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека. В своем заявлении он указал, что принятые против него санкции нарушают его основные права, гарантированные Евросоюзом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что миллиардер, кроме российского, имеет еще и португальское гражданство, что дает ему право обращения в соответствующие инстанции.

В качестве компенсации за понесенный в результате рестрикций ущерб Роман Абрамович потребовал от Евросоюза $1 млн.

Он подчеркнул, что денежные средства, в случае положительного решения по иску, следует направить в благотворительный фонд, созданный для помощи украинцам, пострадавшим во время военного конфликта.

В этот же фонд бизнесмен пообещал направить все средства, полученные им от продажи футбольного клуба «Челси».

Абрамович задумался о покупке другого футбольного клуба

Ранее сообщалось, что предприниматель опубликовал на сайте ФК заявление, в котором рассказал об итогах управления английским клубом.

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