Абрамович потребовал от Евросоюза миллион долларов

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека. В своем заявлении он указал, что принятые против него санкции нарушают его основные права, гарантированные Евросоюзом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что миллиардер, кроме российского, имеет еще и португальское гражданство, что дает ему право обращения в соответствующие инстанции.

В качестве компенсации за понесенный в результате рестрикций ущерб Роман Абрамович потребовал от Евросоюза $1 млн.

Он подчеркнул, что денежные средства, в случае положительного решения по иску, следует направить в благотворительный фонд, созданный для помощи украинцам, пострадавшим во время военного конфликта.

В этот же фонд бизнесмен пообещал направить все средства, полученные им от продажи футбольного клуба «Челси».