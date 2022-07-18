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51 минуту назад

В Германии испугались неполного возобновления поставок газа из России

Деловая газета "Взгляд"

Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после завершения ремонта, сообщило немецкое издание Bild.

В Германии испугались неполного возобновления поставок газа из РФ
Фото: ТАССТАСС

По имеющимся у издания данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис, передает РИА «Новости».

«Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1», – пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.

«Северный поток» сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».

Напомним, Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.

В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

Компании,Вольфганг Шмидт,Нэнси Фезер,Олаф Шольц,Андрей Клишас,Владимир Путин,Совет Федерации,ЕС,
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