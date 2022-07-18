В Германии испугались неполного возобновления поставок газа из РФ

Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по «Северному потоку» после завершения ремонта, сообщило немецкое издание Bild.

Фото: ТАСС ТАСС

По имеющимся у издания данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис, передает РИА «Новости».

«Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1», – пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.

«Северный поток» сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».

Напомним, Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.