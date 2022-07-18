Шведская H&M Group решила постепенно свернуть свою деятельность в России и распродать оставшиеся товары. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка на фоне спецоперации на Украине и возникновения проблем с логистикой из-за западных санкций. Ранее стало известно, что из-за закрытия магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года компания H&M Group потеряла 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей).

В H&M Group отметили, что из-за «операционных проблемам и непредсказуемого будущего» принято решение окончательно уйти с российского рынка.

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за их работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», - заявила гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Перед уходом с российского рынка, на котором компания работала с 2009 года, в H&M Group намерены временно открыть розничные магазины, чтобы распродать товары.