ЦБ обяжет банки добавить биометрию в приложения

В Центробанке намерены сделать регистрацию новых клиентов в приложениях банков через единую биометрическую систему (ЕБС) обязательной. Проект документа уже опубликован на сайте регулятора. Согласно указаниям, если кредитная организация откажется доработать программное обеспечение, то через такие программы запретят выдавать кредиты и открывать вклады. Норма не относится к приложениям, которые финансовая организация откроет в течение шести месяцев после вступления документа в силу.

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Нововведения могут начать действовать уже в августе, а замечания к проекту можно направить до конца июля.

По данным источника «Коммерсанта», банкам фактически поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты.

При этом идея ЦБ актуальна только для новых клиентов, так как данные по людям, которые уже стали клиентами банка, у организации уже есть. Собеседник издания отметил, что банки будут вынуждены доработать мобильные приложения и включить в них идентификацию по ЕБС, чтобы не лишаться возможности проводить основные операции с клиентами.

Исполнительный директор «Национальной платёжной ассоциации» Мария Михайлова заявила, что на доработку ПО потребует 10–15 млн рублей. При этом, по её словам, проблема не в этом, а в том, что люди не хотят сдавать биометрию.

Руководитель «Национального платёжного совета» Алма Обаева отметила, что такой способ пополнения ЕБС выглядит «насильственным». «Государству очень надо, чтобы граждане сдали свои биометрические данные», — предположила она.

По данным Банка России, в ЕБС зарегистрировано всего 236 400 пользователей.