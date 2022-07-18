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1 час назад

Время онлайн-покупок на сайте IKEA ограничили

Лера Букина

Ретейлер IKEA в России сообщил об ограничении времени онлайн-покупок до 10-15 минут. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено - через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», - говорится на главной странице российского сайта IKEA.

Кроме того, отмечается, что покупатели изначально попадают в онлайн-очередь, время ожидания зависит от числа пользователей на сайте. На это может уйти как несколько минут, так и более часа.

«Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны - добавляйте товары непосредственно в корзину», - указано в объявлении.

Онлайн-распродажа должна была стартовать 5 июля, однако в связи со сбоями на сайте она так и не началась.

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7 июля вечером онлайн-распродажу возобновили, но позднее сайт снова был перегружен.

12 июля запустили автоматическую онлайн-очередь для тех, кто хочет купить товары в рамках распродажи. Два дня спустя на российском сайте ретейлера появилось сообщение о том, что что в ближайшее время доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможна.

Компании,Ikea,
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