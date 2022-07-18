Ретейлер IKEA в России сообщил об ограничении времени онлайн-покупок до 10-15 минут. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено - через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», - говорится на главной странице российского сайта IKEA.

Кроме того, отмечается, что покупатели изначально попадают в онлайн-очередь, время ожидания зависит от числа пользователей на сайте. На это может уйти как несколько минут, так и более часа.

«Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны - добавляйте товары непосредственно в корзину», - указано в объявлении.

Онлайн-распродажа должна была стартовать 5 июля, однако в связи со сбоями на сайте она так и не началась.

7 июля вечером онлайн-распродажу возобновили, но позднее сайт снова был перегружен.