Ретейлер IKEA в России сообщил об ограничении времени онлайн-покупок до 10-15 минут. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.
«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено - через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», - говорится на главной странице российского сайта IKEA.
Кроме того, отмечается, что покупатели изначально попадают в онлайн-очередь, время ожидания зависит от числа пользователей на сайте. На это может уйти как несколько минут, так и более часа.
«Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны - добавляйте товары непосредственно в корзину», - указано в объявлении.
Онлайн-распродажа должна была стартовать 5 июля, однако в связи со сбоями на сайте она так и не началась.
7 июля вечером онлайн-распродажу возобновили, но позднее сайт снова был перегружен.
12 июля запустили автоматическую онлайн-очередь для тех, кто хочет купить товары в рамках распродажи. Два дня спустя на российском сайте ретейлера появилось сообщение о том, что что в ближайшее время доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможна.