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58 минут назад

Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин оценил результаты госкорпорации «Ростех» и проектов, которые она курирует. Российский лидер назвал их скромными и отметил, что знает, «что там происходит». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства, в частности, остался неудовлетворен результатами проекта по развитию 5G.

«Знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Минцифры планирует внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках к 2024 году.

Компании,Владимир Путин,Ростех,
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