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1 час назад

В H&M уточнили дату начала распродажи

Елена Прошина

Магазины торговой сети H&M откроются для распродажи в августе, но точной даты пока нет. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

В H&M уточнили дату начала распродажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в понедельник стало известно о решении H&M полностью прекратить деятельность в России. Сразу после этого в пресс-службе компании анонсировали распродажу оставшегося товара в магазинах РФ. Предполагалось, что она стартует 1 августа, однако дата оказалась неверной. В пресс-службе компании отметили, что точного числа открытия оффлайн-магазинов в России пока нет, точки действительно заработают в августе, но не обязательно в начале месяца.

Там также добавили, что распродажа пройдет в бутиках всех брендов, которые входят в H&M Group.

Сеть H&M основали в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. В сеть также входят бренды COS, Monki, Weekday и другие. Всего компания насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, а штат сотрудников составляет около 107 тысяч человек.

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