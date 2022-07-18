В H&M уточнили дату начала распродажи

Магазины торговой сети H&M откроются для распродажи в августе, но точной даты пока нет. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

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Напомним, что в понедельник стало известно о решении H&M полностью прекратить деятельность в России. Сразу после этого в пресс-службе компании анонсировали распродажу оставшегося товара в магазинах РФ. Предполагалось, что она стартует 1 августа, однако дата оказалась неверной. В пресс-службе компании отметили, что точного числа открытия оффлайн-магазинов в России пока нет, точки действительно заработают в августе, но не обязательно в начале месяца.

Там также добавили, что распродажа пройдет в бутиках всех брендов, которые входят в H&M Group.