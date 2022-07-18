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1 час назад

Стал известен получатель письма «Газпрома» о форс-мажоре

Lenta.ru

Получателем письма «Газпрома», в котором компания ставила в известность о форс-мажоре по поставкам газа, стал германский концерн Uniper, пишет Reuters.

«Uniper считает это неоправданным и формально отклоняет заявление о форс-мажоре», — заявили в немецком предприятии.

Об обращении российской компании с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива также ранее узнало Reuters. Исходно указывалось лишь, что речь идет о компании из Германии, а ситуация касается поставок по газопроводу «Северный поток».

Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу

Датировано письмо 14 июля, причем отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку. Компания тогда ссылалась на отсутствие необходимого для нормальной работы трубопровода оборудования: нужную турбину не возвращали из ремонта в Канаде.

В Берлине, в свою очередь, неоднократно выражали скепсис по поводу пояснений Москвы. 18 июля министерство экономики страны вновь отметило, что технических причин для снижения объема поставок не видит. В Кремле вопросы о перспективах развития ситуации адресуют к «Газпрому». Турбина, по данным СМИ, уже отправлена из Канады в Германию.

Компании,Газпром,
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