Получателем письма «Газпрома», в котором компания ставила в известность о форс-мажоре по поставкам газа, стал германский концерн Uniper, пишет Reuters.

«Uniper считает это неоправданным и формально отклоняет заявление о форс-мажоре», — заявили в немецком предприятии.

Об обращении российской компании с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива также ранее узнало Reuters. Исходно указывалось лишь, что речь идет о компании из Германии, а ситуация касается поставок по газопроводу «Северный поток».

Датировано письмо 14 июля, причем отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку. Компания тогда ссылалась на отсутствие необходимого для нормальной работы трубопровода оборудования: нужную турбину не возвращали из ремонта в Канаде.