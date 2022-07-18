Delivery Club могут оштрафовать за утечку персональных данных

Популярный сервис доставки еды Delivery Club могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за утечку персональных данных. Об этом пишет Interfax со ссылкой на Роскомнадзор.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данной статье штраф может составить от 60 до 100 тысяч рублей.

В мае служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. В подборке не было банковских реквизитов. В компании подтвердили утечку, сообщив в том числе, что в Сеть попали данные курьеров.

Позднее стало известно, что в Сеть утекли данные российского сервиса доставки грузов СДЭК. Специалисты полагают, что они могут содержать информацию о порядка 25 миллионах клиентах компании.