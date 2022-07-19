Apple намерена сократить наем новых сотрудников

Американская компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, компания также намерена снизить расходы на зарплаты в 2023 году. При этом данное решение коснется лишь определенных подразделений.