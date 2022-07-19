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46 минут назад

Bloomberg: Apple намерена сократить наем новых сотрудников из-за возможного кризиса

ТАССиещё 2

Американская компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple намерена сократить наем новых сотрудников
Фото: ReutersReuters

По их информации, компания также намерена снизить расходы на зарплаты в 2023 году. При этом данное решение коснется лишь определенных подразделений.

Ранее Apple расторгла соглашение о предоставлении консалтинговых услуг с бывшим руководителем отдела дизайна американской компании Джонатаном Айвом.

Компании,Джонатан Айв,Apple,
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