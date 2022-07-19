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1 час назад

«Ъ»: уход из России обойдется магазинам одежды в сотни миллионов

Алиса Селезнёва

Иностранные сетевые магазины одежды потеряют как минимум 800 миллионов долларов в случае полного ухода из России. Об этом рассказал «Коммерсант».

18 июля шведская сеть H&M объявила о решении полностью уйти из России. В августе сеть на время откроет свои магазины в РФ, чтобы распродать оставшиеся товары.

Расходы по сворачиванию бизнеса в стране в H&M оценили в 190 миллионов долларов.

Сотрудники двух аудиторских компаний, изучавших возможные потери по запросу сетей, заявили, что если все крупные бренды последуют примеру H&M, их убытки составят 760-800 миллионов долларов (по консервативному сценарию).

По оценке собеседников «Коммерсанта», с самыми серьезными потерями столкнулись бы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear) - примерно в 300 миллионов долларов, а также Uniqlo и Decathlon - по 150–170 миллионов каждая. Эти компании приостановили работу в РФ, но об окончательном уходе с российского рынка пока не говорили.

По оценке Statista за 2020 год, на бизнес H&M в России приходилось четыре процента от общей выручки компании, у Inditex - 8,5 процента.

Часть компаний уже начали получать иски от владельцев торговых площадок, которые они арендуют. Общая сумма исков - 2,3 миллиарда рублей.

Собеседники газеты отметили, что торговым центрам будет непросто найти замену уходящим крупным брендам. В больших ТЦ такие бренды занимали до 34 процентов площадей, в небольших - 22 процента.

Компании,Коммерсант,
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