Apple назначат в России оборотный штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства страны. Стало известно, что технологический гигант злоупотребил доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Производителя техники теперь ждёт оборотный штраф, размер которого определят в ходе административного расследования, сообщили на сайте ведомства.

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Выяснилось, что App Store не даёт разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

IT-гигант требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store.

Такие действия плохо влияют на конкуренцию и могут тянуть цены на софт вверх, обратили внимание в ФАС.

Поэтому ведомство возбудило дело в октябре 2021 года. Компании выдали предупреждение и потребовали устранить признаки нарушения. Но Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.