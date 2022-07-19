Люксовые бренды сообщили о проблемах с получением денег из РФ

Производитель предметов роскоши Lanvin Group направил уведомление акционерам и инвесторам о проблемах с возвращением средств из России за уже проданные товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Производитель указывает на отсутствие гарантий, что группа сможет получить от своих франчайзи и дистрибьюторов в России средства от продажи коллекции весна—лето 2022.

Сумма средств, которая должна была поступить из России, не была раскрыта. Однако компания отметила, что данный объем средств не является существенным в рамках ее бизнеса. Вместе с тем отмечается, что выручка группы в 2021 году достигла €308,8 млн, а чистый убыток составил €76,4 млн.

Кроме того, компания обратила внимание на то, что некоторые контракты с партнерами из России истекают в 2022 и 2023 году. Она же отметила отсутствие понимания на счет их продления. Также отмечается, что антироссийские санкции могут отразиться на бизнесе. Это касается запрета на экспорт товаров роскоши из ЕС свыше €300. Еще одна проблема – отключение части российских банков от SWIFT.