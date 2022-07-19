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1 час назад

Модные дома сообщают о проблемах с возвратом денег из России

Лера Букина

Производитель предметов роскоши Lanvin Group направил уведомление акционерам и инвесторам о проблемах с возвращением средств из России за уже проданные товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Люксовые бренды сообщили о проблемах с получением денег из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производитель указывает на отсутствие гарантий, что группа сможет получить от своих франчайзи и дистрибьюторов в России средства от продажи коллекции весна—лето 2022.

Сумма средств, которая должна была поступить из России, не была раскрыта. Однако компания отметила, что данный объем средств не является существенным в рамках ее бизнеса. Вместе с тем отмечается, что выручка группы в 2021 году достигла €308,8 млн, а чистый убыток составил €76,4 млн.

Кроме того, компания обратила внимание на то, что некоторые контракты с партнерами из России истекают в 2022 и 2023 году. Она же отметила отсутствие понимания на счет их продления. Также отмечается, что антироссийские санкции могут отразиться на бизнесе. Это касается запрета на экспорт товаров роскоши из ЕС свыше €300. Еще одна проблема – отключение части российских банков от SWIFT.

Ранее во вторник газета «Коммерсант», ссылаясь на аудиторские компании, писала, что в случае закрытия российских магазинов всех иностранных ретейлеров одежды, по примеру шведской H&M, их общие убытки могут составить $760–800 млн.

Компании,ЕС,
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