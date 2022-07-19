Британия ослабила наложенные на счета Авена ограничения

Суд Великобритании смягчил ограничения, наложенные на счета российского бизнесмена Петра Авена, чтобы он мог оплачивать расходы на свой лондонский особняк. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
"Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются российским миллиардером Петром Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома", - пишет агентство.
Оно поясняет, что эта "судебная тяжба является частью масштабного расследования по обвинению миллиардера в уклонении от санкций", введенных против него из-за военной операции РФ на Украине.
"Сотрудники Британского Национального агентства по борьбе с преступностью провели в мае обыск в доме Авена и вышли на след более чем £3 млн, переведенных в Великобританию из Австрии за несколько часов до введения санкций. В особняке, расположенном недалеко от Лондона, хранится коллекция произведений искусства стоимостью £300 млн", - говорится в материале.
В конце мая в отношении Авена было открыто уголовное дело. Ему разрешили тратить на себя не более £2,5 тыс. в месяц, но британские власти посчитали, что он тратит значительно больше и "живет не по средствам".
Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении владельцев консорциума "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. 1 марта стало известно, что Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка.