Бывшая компания «Газпрома» начала срывать договоренности с Индией

Компания GM&T Singapore Pte, бывшее подразделение «Газпрома», начала срывать договоренности по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. За последние два месяца пропущено уже пять поставок индийской GAIL India, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников.

По контракту предполагается, что направляться должно около 40 грузов в год, обычно по три-четыре в месяц, уточняют источники. Однако на поставках сказалось решение Москвы препятствовать связям с проектом «Ямал СПГ» — у GM&T есть контракт на 2,9 миллиона тонн в год сроком на 20 лет. Индийская сторона в новых условиях начала искать альтернативы, одной из них могут стать прямые закупки у России.

GM&T Singapore в мае получала от российских властей особое разрешение на поставку сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Соответствующее распоряжение правительство было опубликовано в конце месяца и должно действовать в течение 90 дней.