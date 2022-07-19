РЖД направили в Европу заявление об отмене санкций

РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в своем отношении ограничений, говорится в официальном Telegram-канале компании.

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Татьяна Горд / Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что санкции Евросоюза направлены на ограничение возможностей РЖД по реализации гуманитарных и социально значимых функций и дискриминационны по отношению к российским гражданам. Введенные ограничения, подчеркнули в компании, противоречат нормам самого ЕС и международного права.

В компании напомнили, что одной из ключевых задач для РЖД является предоставления жителям страны равных возможностей для передвижения. Совет ЕС же считает, что поезда — «предметы роскоши» для российских граждан, и блокирует их поставки и ремонт. В РЖД напомнили, что именно из-за эмбарго со стороны Брюсселя компания Siemens прекратила выполнять свои обязательства по поставкам и обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Обжаловать санкции в суде, по оценкам РЖД, бесперспективно. Свою позицию в компании объясняют «многочисленными случаями необъективного рассмотрения Судом ЕС обращений российских граждан и организаций». Однако там «сохраняют надежду» на то, что Совет ЕС доказательства РЖД рассмотрит.

«Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, ОАО "РЖД" в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции», — заключается в публикации.