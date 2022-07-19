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55 минут назад

РЖД направили в Европу заявление об отмене санкций

Lenta.ruиещё 1

РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в своем отношении ограничений, говорится в официальном Telegram-канале компании.

РЖД направили в Европу заявление об отмене санкций
Фото: Татьяна Горд / КоммерсантъТатьяна Горд / Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что санкции Евросоюза направлены на ограничение возможностей РЖД по реализации гуманитарных и социально значимых функций и дискриминационны по отношению к российским гражданам. Введенные ограничения, подчеркнули в компании, противоречат нормам самого ЕС и международного права.

В компании напомнили, что одной из ключевых задач для РЖД является предоставления жителям страны равных возможностей для передвижения. Совет ЕС же считает, что поезда — «предметы роскоши» для российских граждан, и блокирует их поставки и ремонт. В РЖД напомнили, что именно из-за эмбарго со стороны Брюсселя компания Siemens прекратила выполнять свои обязательства по поставкам и обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Обжаловать санкции в суде, по оценкам РЖД, бесперспективно. Свою позицию в компании объясняют «многочисленными случаями необъективного рассмотрения Судом ЕС обращений российских граждан и организаций». Однако там «сохраняют надежду» на то, что Совет ЕС доказательства РЖД рассмотрит.

«Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, ОАО "РЖД" в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции», — заключается в публикации.

Немецкий концерн Siemens Energy AG объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России в начале марта. Тогда там указали, что будут в решениях руководствоваться санкциями. В мае компания Siemens Mobility объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД и прекращении техобслуживания поездов. Российская коскомпания, в свою очередь, уточнила, что что техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под ее контролем.

Компании,Siemens,Совет Европы,РЖД,ЕС,
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