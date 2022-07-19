«Северный поток» продолжит поставки газа из России в Германию согласно плану. Ожидается, что работа газопровода возобновится в этот четверг после завершения планового техобслуживания. Об этом сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает оператор магистрали Nord Stream AG, техобслуживание включало в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Отмечается, что «Северный поток» возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до начала технических работ. До планового ремонта поставки газа велись на уровне всего 40% от максимально возможной пропускной мощности. Компания «Газпром» объяснила эти ограничения задержками в ремонте турбин компании Siemens.