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1 час назад

Стало известно о скором возобновлении работы «Северного потока»

Елена Прошина

«Северный поток» продолжит поставки газа из России в Германию согласно плану. Ожидается, что работа газопровода возобновится в этот четверг после завершения планового техобслуживания. Об этом сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает оператор магистрали Nord Stream AG, техобслуживание включало в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Отмечается, что «Северный поток» возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до начала технических работ. До планового ремонта поставки газа велись на уровне всего 40% от максимально возможной пропускной мощности. Компания «Газпром» объяснила эти ограничения задержками в ремонте турбин компании Siemens.

Бывшая компания «Газпрома» начала срывать договоренности с Индией

Напомним, что остановка работы «Северного потока» породила в Европе опасения, что поставки газа не будут возобновлены после завершения техобслуживания.

Компании,Siemens,Газпром,
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