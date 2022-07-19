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33 минуты назад

В «Северный поток» пустили газ

Елена Прошина

По трубам «Северного потока» пустили небольшой объём газа для выравнивания давления в системе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора газопровода Nord Stream AG.

Nord Stream AG сообщает, что объём прокачки газа составляет около 2,5 тысяч куб. м в час.

ЕС перестал верить в возобновление работы «Северного потока-1»

«Эти небольшие объемы газа были использованы для технически необходимого выравнивания давления между Nord Stream и нижестоящим оператором», – уточняют в компании.

В настоящее время работа газопровода «Северный поток» временно приостановлена из-за технических работ. Как стало известно ранее, поставки газа из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового обслуживания.

Компании,ЕС,
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