В «Северный поток» пустили газ

По трубам «Северного потока» пустили небольшой объём газа для выравнивания давления в системе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора газопровода Nord Stream AG.
Nord Stream AG сообщает, что объём прокачки газа составляет около 2,5 тысяч куб. м в час.
«Эти небольшие объемы газа были использованы для технически необходимого выравнивания давления между Nord Stream и нижестоящим оператором», – уточняют в компании.
В настоящее время работа газопровода «Северный поток» временно приостановлена из-за технических работ. Как стало известно ранее, поставки газа из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового обслуживания.