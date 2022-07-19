В «Северный поток» пустили газ

По трубам «Северного потока» пустили небольшой объём газа для выравнивания давления в системе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора газопровода Nord Stream AG.

Nord Stream AG сообщает, что объём прокачки газа составляет около 2,5 тысяч куб. м в час.

«Эти небольшие объемы газа были использованы для технически необходимого выравнивания давления между Nord Stream и нижестоящим оператором», – уточняют в компании.