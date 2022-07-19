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1 час назад

Газпромбанк ввел комиссию за хранение иностранной валюты и SWIFT-переводы

Елена Прошина

С 20 июля Газпромбанк вводит комиссию в размере 3% за любые переводы через систему SWIFT, а также за зачисление на счёт долларов и евро. Об этом банк сообщил в своём Telegram-канале.

Газпромбанк ввел комиссию за хранение иностранной валюты и SWIFT-переводы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минимальная сумма комиссии составит 12000 тысяч рублей. Кроме того, теперь комиссией облагается хранение валютных остатков в долларах и евро. Комиссия распространяется на валютные остатки объемом более 10 тысяч условных единиц и составит 0,017% в день от общей суммы, а также за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от суммы зачисления (не менее 12 тысяч рублей и не более суммы зачисления).

Представители банка также добавили, что в связи с введением западными странами финансовых ограничений в отношении России платежи в долларах, евро и других валютах могут проходить с задержкой или не проходить вовсе. Газпромбанк рекомендует своих клиентов воздержаться от операций в указанных выше валютах.

«В сложившейся ситуации обращаем внимание наших клиентов на постоянно возрастающие для них риски хранения средств в валютах недружественных стран и настойчиво рекомендуем хранить средства, используя счета в валютах дружественных стран», – добавили представители банка.

Напомним, что ранее приложение Газпромбанка и МКБ удалили из магазина приложений Apple.

Компании,Газпромбанк,Apple,
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