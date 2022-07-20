Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

«Известия»: Apple продолжает завозить смартфоны после ухода из РФ

Ura.Ru

Apple, в марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, на деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру американской корпорации.

«Известия»: Apple продолжает завозить смартфоны после ухода из РФ
Фото: ReutersReuters

«Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров», — пишет издание со ссылкой на источник. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники.

Однако, по словам инсайдеров, эти устройства, вероятнее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов., ремонт которых невозможен на территории РФ. Тем не менее, «ввоз электроники Apple для выполнения гарантийных обязательств говорит о том, что у компании нет планов по окончательному и бесповоротному уходу с рынка РФ», считает гендиректор TelecomDaily Денис Денис Кусков. Он убежден, что в будущем корпорация рассчитывает возобновить продажи в России.

Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя.

Компании,Денис Кусков,Минпромторг,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители