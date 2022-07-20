Apple , в марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, на деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру американской корпорации.

«Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров», — пишет издание со ссылкой на источник. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники.

Однако, по словам инсайдеров, эти устройства, вероятнее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов., ремонт которых невозможен на территории РФ. Тем не менее, «ввоз электроники Apple для выполнения гарантийных обязательств говорит о том, что у компании нет планов по окончательному и бесповоротному уходу с рынка РФ», считает гендиректор TelecomDaily Денис Денис Кусков. Он убежден, что в будущем корпорация рассчитывает возобновить продажи в России.