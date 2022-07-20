Wildberries отметил всплеск спроса на зимние товары

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал летом всплеск спроса на товары для зимнего периода. В период с 17 июня по 17 июля снегоуборочные машины покупали в 11 раз чаще, чем годом ранее, санки - более чем в пять раз чаще, число тех, кто приобрел искусственные новогодние ели, выросло почти в четыре раза. Об этом говорится в исследовании ретейлера, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"С 17 июня по 17 июля 2022 г. продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли в 3,8 раза год к году. Спрос на шубы вырос в 2,4 раза год к году", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что снег сошел даже в самых высокогорных регионах страны, продажи горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения выросли на 91% год к году, а коньков - на 177%. Дачники и жители загородных домов заранее приобретают снегокаты (+82%), а спрос на снегоуборочные машины взлетел в 11 раз по сравнению с прошлым годом, отметили в компании.