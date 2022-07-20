Wildberries отметил всплеск спроса на зимние товары

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал летом всплеск спроса на товары для зимнего периода. В период с 17 июня по 17 июля снегоуборочные машины покупали в 11 раз чаще, чем годом ранее, санки - более чем в пять раз чаще, число тех, кто приобрел искусственные новогодние ели, выросло почти в четыре раза. Об этом говорится в исследовании ретейлера, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"С 17 июня по 17 июля 2022 г. продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли в 3,8 раза год к году. Спрос на шубы вырос в 2,4 раза год к году", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что снег сошел даже в самых высокогорных регионах страны, продажи горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения выросли на 91% год к году, а коньков - на 177%. Дачники и жители загородных домов заранее приобретают снегокаты (+82%), а спрос на снегоуборочные машины взлетел в 11 раз по сравнению с прошлым годом, отметили в компании.
В пресс-службе Wildberries отмечают, что подобный нехарактерный для летних месяцев 2021 года всплеск спроса мог быть вызван наступлением сезона распродаж и желанием приобрести несезонный товар со скидкой. Так, с 17 июня по 17 июля 2022 года потребители тратили на покупку шуб на 29% меньше, чем в начале минувшего зимнего сезона (с 17 ноября по 17 декабря 2021 года). Приобрести зимнюю обувь не в сезон можно примерно на 13% дешевле, санки - на 21%, лыжи - на 17%. Самые активные "ловцы скидок", по данным аналитиков компании, проживают в Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге - именно в этих регионах летом 2022 года было зафиксировано наибольшее число "несезонных" покупок.