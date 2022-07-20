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57 минут назад

Россия на десятилетия лишится самолетов Boeing

Лера Букина

Российского рынка больше нет в планах у американского авиастроительного концерна Boeing – его вычеркнули из прогноза поставок самолетов в страну в ближайшие 20 лет, сообщает «Коммерсант».

Ранее планировалось в указанный период поставить 1,5 тыс. самолетов.

Также сообщается о сокращении глобального прогноза по мировому рынку сна 5% в сравнении с ожиданиями прошлых лет, до 41,1 тыс. новых самолетов. Примерно 8,5 тыс. воздушных судов из этой суммы отправят в Китай.

По мнению экспертов, темпы производства компании замедлятся из-за ухода с рынка РФ. Так, для покупателей вырастут цены, поскольку на долю России приходилось около 10% поставок, отмечают они.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Также, по их мнению, многие западные компании в ближайшие лет 5-7 также уберут из своих прогнозов российский рынок.

По мнению ряда аналитиков, авиапром Китая не сможет полностью обеспечить потребности российской авиации из-за зависимости страны от западных запчастей и оборудования.

В начале июля «Коммерсант», ссылаясь на источник близкий к министерству, сообщал, что в апреле и мае авиакомпания S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолеты лизингодателям.

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