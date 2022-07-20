Netflix потерял миллион платных подписчиков за квартал

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале 2022 года потеряла почти миллион платных подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Фото: shutterstock shutterstock

В отчете отмечается, что первоначально аналитики Netflix прогнозировали потери в размере двух миллионов платных пользователей. В действительности же их число сократилось с 221,64 миллиона до 220,67 миллионов. При этом в третьем квартале в компании рассчитывают вернуть утраченное количество подписчиков.

За второй квартал 2022 года выручка Netflix превысила 7,97 миллиардов долларов, а прибыль — 1,44 миллиард долларов. За первые три месяца компания получила выручку в размере 7,86 миллиардам долларов, а прибыль — 1,59 миллиард долларов.