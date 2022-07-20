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1 час назад

Netflix потерял миллион платных подписчиков за квартал

Елена Прошина

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале 2022 года потеряла почти миллион платных подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Netflix потерял миллион платных подписчиков за квартал
Фото: shutterstockshutterstock

В отчете отмечается, что первоначально аналитики Netflix прогнозировали потери в размере двух миллионов платных пользователей. В действительности же их число сократилось с 221,64 миллиона до 220,67 миллионов. При этом в третьем квартале в компании рассчитывают вернуть утраченное количество подписчиков.

За второй квартал 2022 года выручка Netflix превысила 7,97 миллиардов долларов, а прибыль — 1,44 миллиард долларов. За первые три месяца компания получила выручку в размере 7,86 миллиардам долларов, а прибыль — 1,59 миллиард долларов.

Напомним, что Netflix приостановил свою работу в России из-за событий на Украине в начале марта. Позже, 23 марта, компания удалила свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории РФ. Также сервис перестал транслировать 20 российских телеканалов.

Компании,Netflix,Google,
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