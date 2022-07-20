Siemens готова обслуживать еще больше турбин «Северного потока»

Компания Siemens заявила о том, что при наличии соответствующего запроса готова обслужить больше турбин для «Северного потока». Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

«В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», – заявила пресс-служба компании.

В среду «Газпром» сообщил, что ещё не получил от немецкой компании Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину «Портовая» в условиях санкций. Компания подала ещё один запрос и добавила, что подобные гарантии напрямую влияют на работу «Северного потока». Пресс-служба компании Siemens эти заявления не прокомментировала.