Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Siemens не против обслуживать еще больше турбин «Северного потока»

Елена Прошина

Компания Siemens заявила о том, что при наличии соответствующего запроса готова обслужить больше турбин для «Северного потока». Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Siemens готова обслуживать еще больше турбин «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», – заявила пресс-служба компании.

В среду «Газпром» сообщил, что ещё не получил от немецкой компании Siemens официальных документов, позволяющих вернуть из ремонта турбину «Портовая» в условиях санкций. Компания подала ещё один запрос и добавила, что подобные гарантии напрямую влияют на работу «Северного потока». Пресс-служба компании Siemens эти заявления не прокомментировала.

Напомним, что ранее стали известны сроки возобновления поставок газа по из России в Германию по трубопроводу «Северный поток».

Компании,Siemens,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители