OPAL: поставки по "Севпотоку" возобновятся на 40% от максимума

Газотранспортный оператор OPAL Gastransport рассказал на своем официальном сайте, что 21 июля возобновятся поставки газа по трубопроводу «Северный поток». После запуска мощность его работы составит 40% от максимальной.

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«Мы предполагаем, что согласно текущим номинациям (по состоянию на 15:00 20 июля) транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на предремонтном уровне (40% пропускной способности)», - отметили сотрудники оператора.

Специалисты напомнили, что долгосрочный профилактический ремонт газопровода будет завершен 21 июля, в 6-00.

В Gastransport уточнили, что запуск подобных объектов является очень сложным техническим процессом. Поэтому полное восстановление пропускной способности «Северного потока» займет несколько часов.