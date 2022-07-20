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54 минуты назад

OPAL: поставки по "Северному потоку" возобновятся на 40% от максимума

Илья Родин

Газотранспортный оператор OPAL Gastransport рассказал на своем официальном сайте, что 21 июля возобновятся поставки газа по трубопроводу «Северный поток». После запуска мощность его работы составит 40% от максимальной.

OPAL: поставки по "Севпотоку" возобновятся на 40% от максимума
Фото: ТАССТАСС

«Мы предполагаем, что согласно текущим номинациям (по состоянию на 15:00 20 июля) транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на предремонтном уровне (40% пропускной способности)», - отметили сотрудники оператора.

Специалисты напомнили, что долгосрочный профилактический ремонт газопровода будет завершен 21 июля, в 6-00.

В Gastransport уточнили, что запуск подобных объектов является очень сложным техническим процессом. Поэтому полное восстановление пропускной способности «Северного потока» займет несколько часов.

ЕС собирается впервые провести зиму без российского газа

Ранее сообщалось, что поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток» возобновятся в четверг после завершения специалистами компании «Газпром» планового техобслуживания.

Компании,Газпром,ЕС,
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