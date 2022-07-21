В Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен, но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал Адевале Адейемо в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.