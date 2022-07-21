Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

В Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ

Ura.Ruиещё 1

Ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. Такое мнение выразил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен, но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — сказал Адевале Адейемо в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, транслируемого на YouTube.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Вице-премьер РФ Александр Новак поставил Западу ультиматум из-за планов на введение потолка цен на российскую нефть.

Компании,Александр Новак,Владимир Путин,Казначейство США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители