«Яндекс» и Ozon хотят стать операторами данных об интернет-рекламе

На роль оператора рекламных данных в Рунете будут претендовать как минимум шесть компаний: «Яндекс», VK, МТС, Ozon, AmberData и «ВымпелКом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на их представителей.

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Напомним, в сентябре вступает в силу закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и хранение информации о показах рекламы в интернете за пять лет. Её разработкой и ведением займётся Роскомнадзор.

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«Яндекс» объяснил работу над созданием собственного оператора желанием «помочь партнерам и клиентам исполнять закон». Компания является ключевыми распространителями рекламы в Рунете. В 2021 году выручка «Яндекса» от размещения рекламы составила 166,6 млрд руб., или 53% всех затрат в этом сегменте. Рекламный бюджет VK в 2021 году мог составить 3,3 млрд руб., из них в интернете было потрачено 495 млн руб. Представитель VK сообщил о заинтересованности в проекте, но раскрыть детали отказался.

Согласно источникам издания, над созданием собственных операторов рекламных данных работают и операторы связи, в том числе МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Компании входят в топ крупнейших рекламодателей в России. МТС рассчитывает, что её дочерняя структура будет включена в перечень претендентов на статус оператора рекламных данных. Компания уже «общается с рынком о возможностях дальнейшего взаимодействия». В пресс-службе «ВымпелКома» от комментариев отказались.

Создать собственного оператора рекламных данных планируют и в Ozon. «Нашими рекламными сервисами пользуются уже более 80 тыс. продавцов, и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе», — объяснил представитель компании, добавив, что готовы передавать данные о рекламе на платформе и сотрудничать со сторонними заказчиками рекламы.

Кроме того, ещё одним оператором рекламных данных хочет стать платформа AmberData, которая с 2011 года занимается анализом пользовательских данных в интернете. Ранее компания полностью принадлежала Национальной медиа группе, потом доля холдинга снизилась до 50%.