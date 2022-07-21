Банки раскрыли планы по валютным вкладам

Российские банки в настоящее время не обсуждают прекращение выдачи валютных вкладов своим клиентам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на кредитные организации.

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В частности, ВТБ решил не вводить ограничения на открытие счетов в иностранной валюте, в том числе в долларах США и евро. Вместе с тем там подчеркнули, что по рынку доходность валютных сберегательных инструментов находится на околонулевом уровне и продолжает падать.

Также среди тех, кто не планирует вводить такое ограничение, - МКБ и Альфа-банк. В первой кредитной организации вклады можно оформлять в долларах, евро и юанях, а накопительный счет — в евро или долларах. В Альфа-банке клиентам доступно открытие вкладов в долларах и евро и накопительных счетов — в долларах и юанях.

«Мы не планируем также вводить комиссию за обслуживание валютных счетов, как уже реализовано в части крупнейших банков на рынке», — подчеркнули там.

Банк «Ренессанс Кредит» не исключает отмену приема новых срочных вкладов в валюте и введение комиссии за хранение остатков на текущих счетах. АТБ прорабатывает вопрос сохранения возможности открывать новые счета в долларах США, хотя при этом в банке обращают внимание на то, что счет или вклад можно открыть в юанях.

Примечательно то, что большая часть банков, которая входит в топ-30 по объему активов, все еще предоставляет возможность открыть валютный вклад или счет, чаще в долларах и евро.

Вместе с тем агентство обращает внимание на отсутствие валютных счетов и вкладов в линейке сберегательных продуктов для физлиц на сайтах Совкомбанка, Росбанка, «Тинькофф банка».

«Сейчас открываем вклады только в рублях. Из-за изменений на валютном рынке новые вклады в долларах и евро пока не доступны. Для уже открытых вкладов ничего не меняется», — указано на сайте «Тинькофф банка».