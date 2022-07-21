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1 час назад

В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов

Газета.Ruиещё 3

На прилавках в российских магазинах появилась продукция, которая выходит под новыми брендами компании PepsiCo — Evervess, Frustyle и «Русский дар». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей отрасли.

В России появились аналоги Pepsi, Mirinda и 7Up
Фото: Freepik.comFreepik.com

Новые торговые марки PepsiCo должны заменить ушедшие с рынка Pepsi, Mirinda, 7Up. Продукция уже появилась на полках сети «Магнит». В интернет-сервисе по доставке продуктов «Утконос онлайн» также сообщили, что ввели в ассортимент новую продукцию.

Для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» доступны напитки Evervess и «Русский дар». Например, на Ozon 1 литр тоника Evervess стоит 89 рублей.

В торговой сети «Верный» сказали, что пока не будут вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, поскольку считают, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна.

«Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение», — сказали в компании.

В начале марта пресс-служба PepsiCo заявила, что компания прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России.

Компании,"Магнит",
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