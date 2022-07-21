Крупнейшие производители виски ушли из России

Российский рынок алкоголя решили покинуть крупнейшие зарубежные производители виски. Компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие) договорились передать подразделение Maxxium Russia под местное управление. Об этом в пресс-релизе на своем сайте сообщила Beam Suntory.

Фото: Ambitious Creative Co. - Rick Barrett / Unsplash Ambitious Creative Co. - Rick Barrett / Unsplash

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании»,— сказано в сообщении.

В компании заявили, что не собираются возобновлять поставки алкоголя в Россию, которые были приостановлены в начале марта из-за спецоперации на Украине. Beam Suntory отметила, что продолжит соблюдать законы, в том числе введенные против страны международные санкции.

Ранее об уходе из России в течение полугода также заявила британская компания Diageo. С сокращением ее деятельности россияне лишатся таких брендов как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan.