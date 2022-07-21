Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
35 минут назад

HSBC продаст российский бизнес Экспобанку

Лера Букина

Экспобанк купит у британского банка HSBC российский филиал. Об этом сообщает Reuters.

HSBC продаст российский бизнес Экспобанку
Фото: ReutersReuters

«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100 процентов своей доли участия в HSBC Bank (RR) LLC АО Экспобанку», — подчеркнул представитель Экспобанка, слова которого приводит агентство.

6 июля сообщалось, что стороны значительно продвинулись в переговорах. В настоящее время сделка ожидает одобрения со стороны российских регулирующих органов.

Как сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, власти РФ будут выступать против заявок на продажу российских подразделений зарубежных банков до тех пор, пока иностранные структуры российских кредитных организаций сталкиваются с ограничениями в связи с санкционной кампанией.

HSBC отмечает, что завершение сделки по продаже российских активов Экспобанку будет означать окончательный уход с рынка РФ.

Компании,Алексей Моисеев,Эйч-эс-би-си Банк,Экспобанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители