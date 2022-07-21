HSBC продаст российский бизнес Экспобанку

Экспобанк купит у британского банка HSBC российский филиал. Об этом сообщает Reuters.

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«После стратегического обзора HSBC подписал соглашение о продаже 100 процентов своей доли участия в HSBC Bank (RR) LLC АО Экспобанку», — подчеркнул представитель Экспобанка, слова которого приводит агентство.

6 июля сообщалось, что стороны значительно продвинулись в переговорах. В настоящее время сделка ожидает одобрения со стороны российских регулирующих органов.

Как сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, власти РФ будут выступать против заявок на продажу российских подразделений зарубежных банков до тех пор, пока иностранные структуры российских кредитных организаций сталкиваются с ограничениями в связи с санкционной кампанией.