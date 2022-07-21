В России арестовали активы швейцарского банка Credit Suisse

Транскапиталбанк добился принятия Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер в деле по его иску к швейцарскому банку Credit Suisse о взыскании более €10 млн.

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Об этом говорится в определении суда. Как уточняет «Прайм», суд объяснил, что принятые меры не приведут к фактической невозможности осуществления банком его деятельность или к её существенному затруднению.

Агентство поясняет, что ТКБ в апреле 2021 года присоединился к синдицированному кредиту, выданному производителю легковых автомобилей в Узбекистане Uzauto Motors.

Сумма участия банка составила €10 млн, агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse.