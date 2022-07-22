Siemens дистанцировалась от скандала с турбиной для «Газпрома»

Немецкая Siemens Energy, производящая газовые турбины, открестилась от скандала вокруг турбины для компрессорной станции «Газпрома» «Портовая», обслуживающей газопровод «Северный поток», пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

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«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — отметил представитель Siemens Energy.

Ранее 22 июля «Газпром» заявил, что по-прежнему не получил от Siemens документов, подтверждающих вывод турбины из-под международных санкций в соответствии с договоренностью между Германией и Канадой, где агрегат проходил ремонт.