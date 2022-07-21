Jim Beam и Macallan продают бизнес в России

Компании Beam Suntory и Edrington договорились продать совместное предприятие Maxxium Russia в России местному руководству. Об этом сообщает пресс-служба Beam Suntory.
В компании отметили, что данное решение стало «лучшим уходом с рынка» РФ. Пресс-служба Beam Suntory пожелала «бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии».
При этом в компании сообщили, что поставки в Россию алкогольных напитков принадлежащих бренду возобновляться не будут. Компания приостановила их в начале марта.
Напомним, что в Maxxium Russia входят бурбоны Jim Beam и Maker's Mark, виски The Famous Grouse и Macallan, японский джин Roku. Штаб сотрудников составляет свыше 250 человек.