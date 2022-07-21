Jim Beam и Macallan продают бизнес в России

Компании Beam Suntory и Edrington договорились продать совместное предприятие Maxxium Russia в России местному руководству. Об этом сообщает пресс-служба Beam Suntory.

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В компании отметили, что данное решение стало «лучшим уходом с рынка» РФ. Пресс-служба Beam Suntory пожелала «бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии».

При этом в компании сообщили, что поставки в Россию алкогольных напитков принадлежащих бренду возобновляться не будут. Компания приостановила их в начале марта.