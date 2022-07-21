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29 минут назад

«Сибур» ввел расчеты в юанях

Елена Прошина

Нефтегазохимическая компания «Сибур» ввела возможность расчетов в юанях. Решение направленно на китайских клиентов, таким образом им планируют предоставить гибкость в оплате. Об этом пресс-служба организации сообщила в своем Telegram-канале.

«Сибур» ввел расчеты в юанях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2021 году «Сибур» экспортировала в Китай 500 тысяч тонн нефтехимической продукции, в основном различных полимеров и синтетического каучука. В этом году в компании планируют укрепить дальнейшее партнерство, в том числе начать поставки малеинового ангидрида в КНР, который применяется в производстве строительных материалов, сельском хозяйстве и фармацевтике.

Ранее «Сибур» также сообщала о планах нарастить на 40% экспорт нефтегазохимической продукции в Китай. С началом военной спецоперации России на Украине компания практически свела к нулю поставки в Европу, перенаправив их в Турцию, КНР и другие азиатские страны.

Напомним, что «Сибур» является крупнейшей в РФ интегрированной нефтехимической организацией, перерабатывающей побочные продукты добычи нефти и газа.

Компании,Сибур,
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