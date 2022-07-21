Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+34° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию

Lenta.ru

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, сроки доставки в Россию пока не ясны, пишет Reuters со ссылкой на источники. В качестве причины задержки называют отсутствие разрешения от России.

Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию
Фото: Hannibal Hanschke / ReutersHannibal Hanschke / Reuters

Доставка оборудования «Газрому» может занять дни или даже недели, заявили собеседники издания. По их словам, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Кроме того, Германии до сих пор неизвестно, куда нужно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Reuters также процитировало недавние слова министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что источником проблем с доставкой теперь является Россия. «Иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее [турбину — прим. "Ленты.ру"] обратно. Это означает, что наличие технических проблем является лишь предлогом и на самом деле здесь имеет место политическая подоплека, что противоречит статусу России как гаранта энергетической безопасности Европы», — сказал он.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители