В России возникли проблемы с поставками жвачки Orbit

У американской компании Mars возникли проблемы с производством жевательной резинки Orbit, выпускаемой на площадке компании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника в рознице.

Отмечается, что на ситуацию повлиял дефицит импортных ингредиентов. О сбоях в цепочках поставок рассказали два собеседника издания.

Также в сети «Верный» подтвердили перебои с поставками Orbit. Mars проинформировал об отсутствии до конца года возможности отгружать примерно половину ассортимента и до конца июля — вторую половину. Mars объяснил это тем, что основной ингредиент для изготовления продукта не может быть привезен, а на рынке возникли логистические проблемы.

По словам источника газеты, ввоз в Россию резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров не представляется возможным из-за ее попадания под санкции.

Как указал источник газеты в рознице, на Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России.

О приостановке новых инвестиций в российские проекты, а также рекламные кампании в стране Mars объявила 10 марта. 11 числа корпорация сообщила о прекращении экспорта и импорта своей продукции в Россию.