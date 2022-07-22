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1 час назад

"Северсталь" намерена прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже

ТАССиещё 9

Горно-металлургическая компания "Северсталь" направила запрос в Управление по финансовому регулированию Великобритании и на Лондонскую фондовую биржу об отмене листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении компании.

«Северсталь» подала заявку на делистинг с Лондонской биржи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение о делистинге и прекращении программы ГДР было обусловлено введением целого ряда санкционных ограничений в отношении "Северстали", в силу которых обслуживание программы ГДР "Северстали" в соответствии с депозитарными соглашениями, а также регулярные торговые операции с ГДР "Северстали" больше невозможны", - отмечается в сообщении.

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Компания также поручила Citibank, N.A. расторгнуть депозитарные соглашения не позднее 31 августа 2022 года и направила ему уведомление о прекращении действия программы ГДР.

"Северсталь" ожидает, что делистинг вступит в силу на 21-й рабочий день с даты уведомления. При этом компания призывает владельцев ГДР напрямую обращаться в Citibank, N.A. для обсуждения возможных вариантов реализации своих прав, в том числе прав на конвертацию ГДР в акции "Северстали".

Кроме того, уточняется, что ГДР, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы в акции по заявлению эмитента акций в порядке и в сроки, которые определит ЦБ РФ. Для ГДР "Северстали", права на которые учитываются в иностранных депозитариях, возможна прямая конвертация по заявлению их держателей, которое может быть направлено в российский депозитарий, Сбербанк, до 12 октября 2022 года.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции в свободном обращении.

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