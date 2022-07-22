Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

В России захотели увеличить число внеплановых проверок бизнеса

Lenta.ru

Список поводов для внеплановых проверок бизнеса захотели расширить, основанием для таких действий со стороны контролирующих органов может стать жалоба более десяти процентов работников на полную или частичную невыплату заработной платы. Соответствующее предложение выдвинул Минтруд, проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Число внеплановых проверок бизнеса предложили увеличить
Фото: UnsplashUnsplash

С марта и до конца года в России действует мораторий на проверки бизнеса, исключением из него являются только случаи, в которых есть риски для жизни и здоровья, угроза возникновений чрезвычайных ситуаций, а также угроза обороне страны.

В конце июня во время совещания в Совете Федерации гендиректор крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза» Анатолий Фришман заявил, что постоянные проверки стали одной из главных проблем компании, которая и без того столкнулась с резким падением производства.

По его словам, компании необходимо срочно найти новые рынки сбыта после попадания под европейские санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине. Однако вместо этого ей приходится тратить время на общения с контролирующими органами. Миллиардер Алексей Мордашов, глава «Севергрупп», в которую входит «Свеза», указал, что с начала года прокуратура прислала 15 запросов, и по каждому пришлось давать объяснения.

Компании,Анатолий Фришман,Алексей Мордашов,Минтруд России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители