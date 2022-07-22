У шведского застройщика возникли проблемы с уходом из РФ

Шведский застройщик Bonava объявил об уходе с российского рынка после начала военной операции РФ на Украине. Однако быстро продать локальный бизнес ему пока не удаётся. Эксперты заявили, что с портфелем активов невысокого качества шведам будет проблематично избавиться от бизнеса без дисконта в 20–30%. Тем временем покупкой заинтересовались GloraX, Setl Group, ЛСР, RBI и местный менеджмент, сообщил «Коммерсант».

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О прекращении деятельности в РФ Bonava объявила в марте. Деятельность на российском рынке обеспечивала фирме примерно 4,2 млрд рублей, или 5% от общей выручки группы. Для сравнения: чистый объем продаж застройщика во всех странах присутствия в 2021 году составил 15,5 млрд шведских крон, или 87,8 млрд рублей.

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Земельный банк девелопера в Санкт-Петербурге составляет 12,7 га. На этой территории можно построить около 160 000 кв. м жилья. Партнёр Rusland SP Дмитрий Лехмус заявил, что портфель шведского застройщика не самый качественный: свободные участки не готовы к застройке и преимущественно небольшие.

Для продажи этих активов фирме придётся дать скидку в 20–30%, тогда стоимость его участков можно оценить в 5,5–6 млрд рублей, посчитал эксперт. По мнению партнёра East Real Сергея Фёдорова, Bonava будет непросто найти претендентов на покупку российских активов, так как материнская компания девелопера требует от покупателей, чтобы их бенефициары не были в санкционных списках.

Как писал ранее «Секрет», компании, решившие уйти из России после начала военной операции на Украине, продают свой бизнес с дисконтом более чем в 50% от последней оценочной стоимости. По словам главы Минфина Антона Силуанова, фирмы должны испытывать «определённые издержки» при выходе из российских активов.

21 июля британская финансовая группа HSBC сообщила о продаже бизнеса в России Экспобанку. Стороны договорились о сделке до того, как Минфин пообещал блокировать продажу активов зарубежных банков в России.