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1 час назад

Шольц раскрыл план спасения энергоконцерна Uniper

Лера Букина

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ действительно покупает 30% акций энергоконцерна Uniper, чтобы спасти компанию в кризисный период, который последовал за сокращением поставок российского газа. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

Шольц раскрыл план спасения энергоконцерна Uniper
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шольца, акционеры и финское правительство проинформировали властей ФРГ о достигнутой договоренности.

«Решение заключается в том, что мы приобретаем 30%-ю долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость €1,70 за акцию», - подчеркнул канцлер Германии.

Так, капитал увеличится приблизительно на €267 млн. Вместе с тем Шоль отметил, что компания получит €7,7 млрд в виде фондов, подобных акционерному капиталу.

Он также объявил об увеличении кредитных линий от германской государственной банковской группы KfW с нынешних €2 млрд до €9 млрд.

Шольц назвал решение о стабилизации Uniper необходимостью.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о намерении правительства ФРГ выкупить 30% акций энергоконцерна.

Компании,Олаф Шольц,
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