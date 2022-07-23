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1 час назад

Uniper не исключил судебного разбирательства с "Газпромом" из-за форс-мажора по газу

Газета.Ruиещё 11

Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции заявил, что немецкий энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах по этому поводу, передает ТАСС.

Uniper не исключил судебного разбирательства с "Газпромом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сказал, что "Газпром", являясь долгосрочным и надежным партнером и поставщиком концерна, не поставил объемы газа, который был законтрактован и оплачен, с середины июня 2022 года. ""Газпром" на прошлой неделе - четыре недели спустя после нарушения поставок - объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с "Газпромом", - сказал Маубах. Глава Uniper добавил, что это, возможно, приведет к судебному разбирательству между ними и "Газпромом". "И я сожалею об этом", - добавил он.

Ранее Маубах заявил, что энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа.

Компании,Газпром,
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