Uniper не исключил судебного разбирательства с "Газпромом"

Он сказал, что "Газпром", являясь долгосрочным и надежным партнером и поставщиком концерна, не поставил объемы газа, который был законтрактован и оплачен, с середины июня 2022 года. ""Газпром" на прошлой неделе - четыре недели спустя после нарушения поставок - объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с "Газпромом", - сказал Маубах. Глава Uniper добавил, что это, возможно, приведет к судебному разбирательству между ними и "Газпромом". "И я сожалею об этом", - добавил он.